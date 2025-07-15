oppor11t手机配置参数

OPPO R11t是2017年上市的一款手机，该手机搭载了高通骁龙660处理器。这款处理器具备8个核心，采用14nm工艺技术制造，最高主频可达2.2GHz，性能表现相当优异。手机内部配置了4GB的运行内存以及64GB的存储空间，并且支持最高256GB的存储卡扩展，完全可以满足用户日常的使用需求。

屏幕尺寸为5.5英寸，采用了1080P分辨率的AMOLED显示屏，色彩鲜艳，对比度很高。它还配备了阳光屏技术，即使在阳光强烈的环境下，内容也能清晰显示。前置摄像头达到了2000万像素，并且支持AI美颜功能。后置摄像头由1600万和2000万像素的组合构成，支持2倍光学变焦和人像模式，拍摄效果相当出色。





电池容量为3000mAh，搭载了VOOC快速充电技术，充电过程既快又安全。手机搭载的是基于Android 7.1系统的ColorOS 3.1版本，界面设计既简洁又美观大方。在网络方面，它能支持移动4G+网络，实现双卡双待，不过遗憾的是，它并不支持电信网络。

机身采用全金属材质制成，其厚度仅为6.8毫米，重量为150克，握持感非常舒适。手机正面的Home键集成了指纹识别功能，解锁速度极快，仅需0.2秒。同时，该设备支持Wi-Fi 802.11ac、蓝牙4.2、GPS等多种功能，整体配置在中端市场表现相当均衡。