小米公司于2018年发布了红米Note6这款中端手机。该手机配备了6.26英寸的刘海式全面屏，屏幕的分辨率为2280×1080像素，屏占比高达83.5%。其机身尺寸为157.9毫米×76.4毫米×8.26毫米，重量为186克。

红米Note6在硬件配置上，采用了高通骁龙636八核处理器，其CPU主频最高可达1.8GHz，并搭载了Adreno 509 GPU。用户可以根据需求选择不同的内存组合，包括3GB/4GB/6GB RAM，以及32GB/64GB ROM。此外，该设备还支持最高256GB的存储扩展。

该机的一大特色是它的相机系统。其背部配备了1200万像素和500万像素的双摄像头组合，主摄像头拥有1.4μm的大像素尺寸，并且能够实现Dual PD双核对焦技术。而正面则是2000万像素加200万像素的双摄配置，它还支持AI智能美颜以及人像拍摄模式。





该设备具备：容量达到4000mAh的电池，并支持QC3.0快速充电；配备后置指纹解锁功能；具备红外遥控特性；保留了3.5mm耳机插孔；运行基于Android 8.1版本的MIUI 9操作系统。

网络制式上，这款设备具备双卡双待全网通功能，涵盖了移动、联通、电信的4G/3G/2G网络服务。至于无线连接，它支持Wi-Fi 802.11ac、蓝牙5.0以及GPS等多种技术。