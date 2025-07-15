联想g455笔记本配置参数

联想G455是一款性价比较高的初级笔记本电脑，大约在2010年前后上市，主要适用于基本的办公需求以及日常休闲活动。以下是这款电脑的主要配置信息：

处理器配置上，联想G455配备了AMD Athlon II双核处理器，型号分为P340（主频2.2GHz）和P360（主频2.3GHz）两种，它们都基于65nm工艺制造，并拥有1MB的二级缓存，兼容DDR3内存标准。尽管性能并不算特别出色，但依然能够满足日常文档编辑、网页浏览等基本需求。

该款机型在显卡方面采用了ATI Mobility Radeon HD 5470独立显卡，配备了512MB的GDDR3显存，兼容DirectX 11和OpenGL 3.2技术。尽管它无法顺畅运行大型3D游戏，但足以应对日常的影音娱乐需求，并能支持高清视频的播放。

在内存配置上，联想G455配备了2GB的DDR3内存，支持最大扩充至8GB，且拥有两个内存插槽。至于硬盘，它采用了320GB或500GB的5400转机械硬盘，并且遵循SATA II接口标准。对于那些对存储空间有更高需求的用户，可以利用光驱位来增加第二块硬盘。





屏幕尺寸为15.6英寸，采用了LED背光技术，分辨率为1366×768，属于高清（HD）级别，且屏幕比例为16:9。虽然色彩还原和观看角度表现平平，但在同类产品中算是标配。在音效方面，它配备了立体声扬声器，并且支持Dolby Advanced Audio的高清音效技术。

接口设置包含：三个USB 2.0端口、一个HDMI端口、一个VGA端口、一个RJ-45网线端口、一个耳机麦克风共用端口，还有多功能读卡器。在网络连接上，它支持802.11b/g/n无线网络适配器和10/100Mbps的有线网络适配器。该设备的尺寸为376毫米乘以249毫米乘以35毫米，整体重量大约为2.6千克，并且已经预装了Windows 7 Home Basic操作系统。

该电池配置了6节锂离子电芯，其标称的续航能力大约在2到3小时之间，但实际使用时长会因负载的不同而有所变化。散热方面，设备配备了单风扇系统，若长时间在高负载状态下工作，可能会出现明显的发热现象。

总体而言，联想G455属于入门级笔记本范畴，其配置性能适中。它适合那些预算有限，只需满足基本办公和娱乐需求的用户。尽管现在看来配置略显过时，但在当时发布时，它还是拥有不错的性价比。