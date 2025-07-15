苹果iphonex多少钱

2017年，苹果公司发行了iPhone X，这是iPhone系列十周年纪念的高端版本。该手机采用了全面屏设计，取消了传统的Home键，并且引入了Face ID面部识别技术。尽管iPhone X已经停止生产，但在二手市场上仍然可以找到它的身影。

关于iPhone X的价格，主要分为以下几种情况：

新设备尚未拆封，可能在某些销售渠道中尚有存货；其售价大约介于4000至5000元人民币之间。

这二手货几乎九成新，外观上几乎和新的一样，电池续航能力保持在九成以上，价格大概在2500到3500元之间。

这些二手商品几乎全新，磨损迹象很少，电池性能大约维持在八成左右，售价大约介于2000至2500元之间。

商品的新旧程度若在八成或以下：其表面会显现出明显的使用印迹；同时，其价格被设定在1500至2000元之间。

影响价格的具体因素包括：

存储容量：64GB和256GB版本差价约300-500元

颜色：银色和深空灰色价格基本一致





网络制式：国行全网通价格略高于其他版本

配件：是否包含原装配件影响价格100-300元

购买建议：

1. 注意检查屏幕是否有烧屏现象

2. 确认Face ID功能正常

3. 检查电池健康度

4. 建议通过正规二手平台交易

5. 注意辨别翻新机

随着时间的流逝，iPhone X的售价将会慢慢降低；即便如此，将其作为备用手机依然是个不错的选择。