iphone 15 plus

2023年，苹果公司推出了iPhone 15 Plus，这是一款拥有6.7英寸大屏幕的手机。在iPhone 15系列中，它作为大屏款，继承了Plus系列的一贯风格。该手机配备了A16仿生芯片，其性能相比前代提升了15%，并且能效提高了20%。这款6.7英寸的超视网膜XDR屏幕具备HDR10和杜比视界技术支持，亮度表现相当亮眼，其峰值亮度甚至可达2000尼特。

iPhone 15 Plus在摄影功能上有所增强，配备了4800万像素的高清主摄像头，可以实现2倍的无损变焦效果。此外，它还装备了1200万像素的超广角镜头。而且，该机型引入了光像引擎技术，即便在光线较暗的环境下，也能捕捉到更加出色的画面。此外，前置摄像头也得到了升级，目前配备了1200万像素的高清原深感摄像头，同时支持人像模式的拍摄功能。

iPhone 15 Plus的边框由航空级铝合金制成，面板则采用了超瓷晶材质，并且新增了粉蓝两款配色。在接口设计方面，它完成了从Lightning到USB-C的转换，这样就能享受更快的充电和更高效的数据传输。而且，这款手机的电池续航能力相当强，连续播放视频可达26小时。此外，它还支持高达20万的快速充电，并且配备了15W的MagSafe无线充电功能。





该设备运行iOS 17系统，新增了待机时显示信息、联系人个性化海报以及NameDrop等创新功能。其存储空间从128GB开始，最高可扩展至512GB。在定价上，它以899美元的起始价出售，相较于Pro系列来说，性价比更高。特别要强调的是，iPhone 15 Plus新增了利用卫星通信的紧急救援功能，即便身处信号缺失的区域，也能成功发出求救信息。

iPhone 15 Plus在环保领域有所突破，使用了更多的可回收材料，其中包括全部由回收铝金属制成，以及再生稀土元素的应用。同时，其包装盒的设计也进行了调整，不再使用塑料膜，转而采用纸质拉条。苹果公司表示，这款手机的碳排放量相比上一代产品降低了15%。