i9300i三星手机

2012年，三星发布了i9300i手机，这款手机搭载了5.3英寸的高清Super AMOLED屏幕，其分辨率达到了1280×720像素。手机内部配置了1.4GHz的四核Exynos 4412处理器，并配备了1GB的RAM以及16GB的内置存储空间。而且，它还支持microSD卡的扩展功能，从而可以扩充存储空间。该手机配备了800万像素的高清后置摄像头，能够实现1080p高清视频录制；同时，它还拥有190万像素的前置摄像头，非常适合用于自拍和视频通话。在系统方面，它搭载了Android 4.0操作系统；而在电池容量上，它达到了2100mAh。

i9300i手机兼容3G网络，同时具备蓝牙4.0、Wi-Fi以及GPS功能。其机身厚度仅为8.6毫米，重量大约在133克左右。该手机提供多种颜色选择，如白色、蓝色和灰色等。此外，它还配备了标准的3.5毫米耳机插孔和microUSB接口，并且支持NFC近距离通信技术。





三星Galaxy i9300i继承了该品牌手机优秀的设计理念，机身以塑料制成，并配备了标志性的实体Home键。其搭载的TouchWiz用户界面提供了众多功能定制选项。尽管现在的配置看起来并不突出，但在当时，它仍是一款定位中高端的智能手机。

i9301i的新版采用了性能更加强劲的处理器，而其他配置则维持原状。i9300i的用户能够升级至更高版本的Android系统，不过官方的维护服务已经终止。目前，这款手机多被用作备用机，或是初级用户的首选。