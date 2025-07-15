华为G628是华为早期推出的一款入门级智能手机，主要针对那些预算有限的消费者群体。该手机配备了4.5英寸的屏幕，分辨率为480×854像素，与当时同类产品相比，性能一般。机身设计简约大方，背面采用塑料材质，消费者可挑选黑色或白色两种颜色。

华为G628配备了四核CPU，运行速度为1.2GHz。此外，它配备了1GB的运行内存和8GB的存储空间。这样的配置在当时能够满足日常的网络浏览和社交软件使用需求。然而，对于大型游戏或多任务处理，其性能可能略显不足。值得庆幸的是，用户可以通过MicroSD卡来扩充存储空间，而且最大可扩展至32GB。

华为G628的摄像头设置引人注目，其背后配备的摄像头达到了500万像素的高清标准，而正面摄像头也达到了200万像素的清晰效果。这款后置摄像头具备自动对焦功能，能够录制720p分辨率的高清影像。在同等价位的手机里，华为G628的拍照能力处于中等行列，非常适合应对日常拍照需求。





华为G628搭载的是基于Android 4.4系统的EMUI 2.3深度定制版。该系统为用户带来了华为独有的用户界面设计，以及一系列实用功能，如主题更换和手势操作等。手机电池容量为2000mAh，在当时的中端智能手机中属于中等水平。正常使用下，它能够保证大约一天的续航时间。

华为G628具备双卡双待的网络功能，适合那些需要同时使用两张SIM卡的用户。这款手机兼容GSM和WCDMA网络，不过遗憾的是，它无法支持4G LTE网络。

华为G628是专为初级用户设计的手机，主要面向那些预算有限且对手机性能要求不高的消费者。这款手机凭借其实惠的功能和相对合理的价格，吸引了大量消费者的关注。然而，在性能和拍照功能上，与中高端机型相比，它还存在一些不足。