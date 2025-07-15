索爱walkman手机大全

在2005年至2011年这段时间里，索尼爱立信推出了索爱Walkman手机，这一系列手机以音乐播放功能为亮点。这些手机内部集成了专业的Walkman播放器，并且配备了高质量的耳机接口。而且，大部分型号还特别设计了音乐快捷键。

2005年推出的W800标志着Walkman手机系列的诞生，这款手机配备了200万像素的摄像头，能够通过记忆棒进行容量扩展，还额外赠送了一块512MB的内存卡。随后，W550作为首款运用旋转屏幕设计的Walkman手机面世，并且内置了立体声扬声器。W900作为早期Walkman的顶级机型，采用了滑动盖的设计，并且装备了2.2英寸的QVGA显示屏。

2006年，W810手机正式登场，它不再使用摇杆，改用了五向导航键。同一年，W950手机作为首款配备UIQ智能系统的Walkman手机出现，内置了4GB的存储空间。到了2007年，W880手机凭借其超薄的金属外壳而广受关注，其厚度仅有9.4毫米。与此同时，W910手机采用了滑盖式设计，并且加入了动作感应技术。

2008年，W980手机采用了独特的透明翻盖设计，内置了8GB的存储容量，并且搭载了Walkman 3.0音乐播放器。W595作为首款具备立体声蓝牙功能的Walkman手机，支持无线连接两副耳机。到了2009年，W995手机升级到了810万像素的摄像头，并且增加了支架功能。

后续推出的Walkman手机型号包括全触屏的W715和采用滑盖设计的W508等。自2011年以来，随着智能手机的普及，原本专注于Walkman功能的手机系列逐渐在市场上减少。尽管如此，索尼后续推出的Xperia系列手机依旧保留了Walkman播放器的功能。