2020年显卡天梯图

2020年，显卡市场烽烟四起，NVIDIA与AMD两大行业巨头正面交锋。NVIDIA推出了基于Ampere架构的RTX 30系列显卡，而AMD则推出了基于RDNA 2架构的RX 6000系列显卡。两款显卡均实现了性能的显著飞跃。以下是2020年主流显卡性能的详细排行。

在高端显卡领域，NVIDIA的RTX 3090凭借其高达10496个CUDA核心和24GB GDDR6X显存的卓越配置，稳坐市场之巅。这款显卡非常适合用于8K游戏，并且能够满足专业创作的高标准需求。紧随其后的是RTX 3080，与上一代的2080 Ti相比，其性能有了显著提升。AMD的RX 6900 XT同样表现出色，在4K游戏中的表现几乎可以与NVIDIA的RTX 3090相媲美。至于RTX 3070和RX 6800 XT，它们在性能方面保持一致。





在众多中端显卡中，RTX 3060 Ti的表现尤为突出，其性能几乎能够与2080 Super相媲美。而与此同时，AMD的RX 5700 XT与NVIDIA的RTX 2060 Super在性能上则是处于同一水平。对于初学者来说，GTX 1660 Super和RX 5600 XT无疑是性价比较高的优质选择，两款显卡都表现不俗。

2020年，显卡市场遭遇了供应短缺的困境，新发布的显卡一经上市便迅速被抢购一空。在此，我们提醒广大消费者，在选购显卡时，应优先考虑官方销售渠道，以免高价购得二手显卡。另外，就电源配置而言，对于RTX 30系列显卡，我们建议使用750W或更高功率的电源；至于RX 6000系列显卡，则推荐使用650W或更高功率的电源。