苹果手机价格表及图片

苹果手机价格表（2023年最新）：

iPhone 15 Pro Max的起售价为9999元，该型号提供256GB存储空间的配置选项。

iPhone 15 Plus：6999元起（128GB）

iPhone SE（第三代）：3499元起（64GB）

请留意，这确实是官方发布的商品零售价格，但在实际购买时，由于促销活动或销售途径的不同，价格可能会有所变动。因此，我们推荐您通过苹果官方网站、天猫官方旗舰店或京东自营店等正规途径进行购买。

[图片：iPhone 15 Pro Max 深空黑色]

[图片：iPhone 15 粉色]

[图片：iPhone 14 Pro 金色]

各款机型主要区别：





Pro系列配备了具备自适应刷新率的ProMotion屏幕，搭载了性能卓越的A17 Pro芯片，同时配备了高达4800万像素的高清主摄像头。

2. 标准版采用A16仿生芯片、1200万像素双摄

3. Plus机型屏幕尺寸更大，电池续航更长

4. SE系列保留Touch ID指纹识别，性价比最高

购买建议：

为了紧跟科技发展的步伐，我打算入手一台iPhone 15 Pro或其更大尺寸的Pro Max版本。

2. 预算有限可考虑iPhone 14系列

3. 小屏爱好者推荐iPhone SE