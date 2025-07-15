苹果笔记本多少钱一台

苹果笔记本电脑的价格区间相当宽泛，这一现象主要是由其型号、配置和成色新旧等因素所决定的。在当前的消费市场中，苹果笔记本电脑主要可以划分为MacBook Air和MacBook Pro两大产品线。

新款13寸MacBook Air配备M1处理器，价格从7999元起；至于搭载M2处理器的版本，其起始价格为9499元。至于15寸的MacBook Air M2版本，起售价则是10499元。

13英寸的MacBook Pro搭载M2芯片的起售价为9999元，14英寸版本配备M1 Pro芯片的起售价为14999元，而16英寸的M1 Pro芯片版本，其起售价更是攀升至19999元。若您挑选了M1 Max或M2 Pro/M2 Max这类更高配置的芯片版本，那么相应的价格也会随之上升，而且这样的顶级配置，其价格甚至有可能超过三万元。





在二手市场上，老款MacBook Air的性价比不错，价格大致在4000到6000元之间波动。至于MacBook Pro，价格区间则从6000元到12000元不等。若想享受教育优惠，学生可以以大约9折的价格购得，但需出示有效的学生证。

购买时最好根据实际需求来选择配置，通常来说，用于办公的MacBook Air是个不错的选择，而对于从事专业工作的用户，MacBook Pro可能更为适合。不妨关注苹果官网或是正规授权的经销商，促销活动时常有，有时能享受到价格上的优惠，甚至还有赠品相送。