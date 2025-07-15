索尼Xperia XZ Premium，即大家熟知的XZP，是索尼在2017年发布的一款旗舰型手机。该手机当时的硬件配置十分先进，堪称业界翘楚。此外，它还融合了多项创新技术。

主要参数

显示屏

尺寸：5.5英寸

分辨率：3840×2160（4K HDR）

屏幕技术TRILUMINOS™技术先进，X-Reality™图像处理引擎高效，Dynamic Contrast Enhancer动态对比度提升功能卓越。

性能

处理器高通骁龙835处理器由两部分构成，一部分是四颗主频达到2.45GHz的内核，另一部分则是四颗主频为1.9GHz的内核。

GPU：Adreno 540

内存：4GB RAM

存储此设备内置64GB的UFS存储空间，并且支持通过microSD卡进行容量扩展，最大可扩充至256GB。

摄像头

后置摄像头该设备拥有1900万像素的摄像头，运用了Motion Eye™技术，并配备了1/2.3英寸的Exmor RS™传感器。

特色功能：960fps超级慢动作、预测式混合对焦、4K视频录制

前置摄像头：1300万像素，22mm广角，支持1080p视频

电池与充电

电池容量：3230mAh

快充：支持QC3.0快速充电

续航：Qnovo自适应充电技术，延长电池寿命

其他特性

防水防尘：IP65/68等级

音频该设备装有立体声扬声器，能够兼容LDAC高解析度音频技术，同时采用了DSEE HX音质提升技术。

操作系统：预装Android 7.1（可升级至更高版本）

机身：金属框架+玻璃背板，提供镜面黑、镜面银、镜面粉配色

总结

Xperia XZ Premium以4K HDR的高清显示屏、每秒960帧的慢动作拍摄技术以及IP68的防水等级，在顶级手机市场中确立了地位。纵然如今其硬件配置已落后于新机型，但在当时，它无疑是索尼技术实力的杰出代表。