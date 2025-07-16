尼康d300s使用教程

尼康D300s是一款定位于专业领域的DX格式数码单反相机，该产品于2009年7月正式上市。它搭载了1230万有效像素的CMOS传感器。机身采用镁合金制造，具备良好的防尘和防滴溅性能，特别适合在恶劣环境下进行拍摄。

相机顶部左侧装有一个模式选择旋钮，旋钮上提供了P、A、S、M等基本的拍摄模式，同时还有U1、U2两个自定义模式可供挑选。相机的右侧肩屏用于展示关键参数，用户可以通过周边的按键快速调整设置。相机后面装有一块3英寸、92万像素的LCD显示屏，具备实时预览功能。另外，五棱镜取景器能确保提供100%的视野覆盖。

该系统配备了51个对焦点，其中包含15个十字型对焦点。在光线较暗的环境中，它的灵敏度可达-1EV。连续拍摄时，最高速度可达每秒7张。若使用MB-D10电池手柄，拍摄速度可进一步提升至每秒8张。感光度范围从ISO200至3200，且可扩展至ISO100至6400。

该设备装有CF和SD两种卡槽，能够实现数据的同步与备份功能。在拍摄视频时，它能够达到720p的清晰度，每秒播放24帧画面。而且，它还具备通过HDMI接口输出视频的功能。此外，它内置的闪光灯指数大约为12，同步速度为1/250秒。

使用建议：

1. 快速启动：同时按住快门和AF-ON键可快速唤醒相机





2. 自定义控制：通过菜单为Fn键分配常用功能

3. 对焦微调：针对不同镜头可进行自动对焦微调

4. 多重曝光：支持2-3次曝光叠加创作

5. 间隔拍摄：用于延时摄影创作

电池的可用次数大概能到1000次左右，所以建议您准备一块EN-EL3e的备用电池。在清理传感器的时候，请切换到专用的清洁模式。固件可以在尼康的官方网站上升级，目前最新的版本是1.10。