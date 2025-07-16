2006年推出的佳能IXUS60，属于IXUS系列的中型数码相机。这款相机采用了当时流行的1/2.5英寸CCD感光元件，拥有600万像素的成像质量。它能拍摄出最高2816×2112像素分辨率的照片。

这款相机的造型继承了IXUS系列的风格，机身以金属质感为主，流露出一种时尚气息。它的厚度只有20.7毫米，重量大概在140克上下，携带起来非常轻便。相机配备了3倍光学变焦功能，等效焦距从35毫米到105毫米不等，最大光圈从f/2.8到f/4.9，还具备9点AiAF智能对焦技术。

IXUS60相机在拍摄功能上十分丰富，包含了人像、风景、夜景等多种场景模式。它支持高达ISO 800的感光度调节。此外，相机内置的闪光灯有效范围可达约3米。在视频拍摄上，它能够录制640×480分辨率、每秒30帧的有声视频。





该设备采用SD卡进行数据存储，内置了NB-4L型号的锂电池，充满电后可拍摄约250张照片。相机背部配备了2.5英寸的液晶屏幕，屏幕像素约为17.3万，在那个时期，这样的显示技术算是较为先进的。

IXUS60的机身设计轻薄便携，成像效果也很出色，非常适合日常使用拍照。然而，在高感光度环境下，它的噪点问题较为明显，并且并未配置防抖功能。当年，这款相机针对的是中端市场，价格适中。凭借佳能品牌的知名度和IXUS系列的良好声誉，它获得了良好的市场评价。

IXUS60的配置似乎有些老旧，但即便如此，对于那些喜欢复古相机或者对收藏老旧相机情有独钟的用户来说，它依然保留了一定的趣味性。