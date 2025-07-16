诺基亚E63是一款广受好评的商务手机，它配备了完整的物理键盘。机身采用塑料材质制成，提供了黑色、红色、蓝色等多种颜色供消费者挑选。手机尺寸为113毫米×59毫米×13毫米，重量为126克，握在手中感觉非常舒适。

诺基亚E63手机搭载了2.36英寸的TFT屏幕，屏幕分辨率达到了320×240像素，显示效果相当清晰。屏幕下方设有一个完整的QWERTY全键盘，按键间距适中，打字体验舒适。机身右侧设置了音量控制键和快速拍摄按键，左侧则配备了microSD卡槽和充电接口。

手机后盖设计简洁，内部搭载了一枚200万像素的摄像头，支持数字变焦，但并未配备闪光灯。在摄像头正下方，安置有扬声器，其音质表现尚可。





在系统配置方面，诺基亚E63搭载了Symbian OS 9.2操作系统，同时拥有Series 60第三版用户界面。该设备内置了多种商务应用，比如邮件客户端、办公文档查看工具和PDF阅读器等。除此之外，它还支持WLAN无线网络，并且具备蓝牙连接功能。

手机配备了1500mAh的BL-4U电池，其待机时间表现不错，可以持续17天；通话时间更是长达11小时，续航能力出色。在存储方面，手机拥有110MB的内存，并且能够支持最大8GB的microSD卡扩充。

诺基亚E63凭借其性能稳定、键盘布局实用，深受用户喜爱，成为商务手机的典范。即便时至今日，它依然承载着许多人的深厚情感。而且，这款手机的坚固耐用性充分体现了诺基亚品牌手机一贯的高品质。