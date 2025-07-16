华硕主板怎么进入u盘重装系统

华硕主板通过U盘重装系统需要按照以下步骤操作：

请准备一个至少8GB容量的U盘，然后利用Rufus或UltraISO等工具，将系统镜像文件写入U盘，从而制作出一个可启动的盘片。

将制作完成的U盘插入电脑的USB端口，推荐您选用主板后侧的USB接口，因为这类接口往往更为稳固。

启动电脑后，需迅速连续按动键盘上的Delete键或F2键，以便进入BIOS设置界面。请注意，不同版本的华硕主板在设置上可能存在细微差别，您可以在开机时留意屏幕上显示的提示信息。

在BIOS界面里，通过键盘上的上下左右键，切换至“启动”这一选项卡。随后，寻找“启动选项优先级”或类似的设置，并将U盘设置为首选启动设备。

按下F10键以保存你的设置并结束程序，随后电脑将自动启动重启。只要配置无误，系统将直接从U盘启动运行。

进入系统安装界面，请依照提示步骤操作。留意在挑选安装路径时，有可能需要对现有的系统分区进行格式化处理。

安装完毕后，系统将自动进行重启。那时，我们便可以重新进入BIOS设置，将硬盘设置为首要启动选项。





如果无法识别U盘，尝试更换USB接口或重新制作启动盘

安装过程中提示缺少驱动，可能需要提前下载好主板驱动

遇到分区问题，可以使用磁盘工具进行分区调整

注意事项：

安装前备份重要数据

确保U盘启动盘制作正确

了解自己主板的BIOS版本，部分旧型号操作略有不同