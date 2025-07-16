sl410k笔记本参数

联想推出的ThinkPad SL410k是款备受推崇的商用笔记本，其具体配置信息包括：

1. 处理器

这款设备配备了英特尔酷睿2双核处理器，其主频在2.2GHz到2.53GHz之间，型号可能包括T6600、P8700等，使用了45nm工艺技术，非常适合日常办公和进行轻度多媒体操作。

2. 内存和存储

内存容量：标准配置为2GB或4GB DDR3型内存，最高可扩充至8GB（升级需自行进行）。

硬盘有160GB、250GB和320GB三种容量选择，转速为5400转；而部分高端机型则提供7200转硬盘，以增强性能。

3. 显示屏

这款14英寸的LED背光屏幕，拥有1366×768（高清）的分辨率，显示画面清晰可见，非常适合用来处理文档和浏览网页。

4. 显卡

搭载英特尔GMA 4500MHD显示芯片，兼容DirectX 10技术，能够应对一般的图形处理需求，然而并不适宜运行大型游戏或进行专业图形设计。

5. 接口与扩展性

USB 2.0接口有3个，支持VGA输出，配备ExpressCard插槽，具备以太网连接功能，同时设有耳机和麦克风接口。

内置DVD刻录光驱（部分机型可选蓝光光驱）。





该设备兼容Wi-Fi 802.11n无线技术，同时支持蓝牙2.1+EDR标准。

6. 电池与续航

该产品配备6芯锂离子电池，其续航能力大约在3至4小时之间，具体时长会根据实际使用情况有所变化。

7. 尺寸与重量

机身尺寸为344毫米乘以233毫米，厚度在32至36毫米之间，重量大约为2.3千克，这样的尺寸和重量使得该设备携带起来比较方便。

8. 操作系统

预装了Windows 7专业版，包括32位和64位系统，而某些型号的设备可能需要降低至Windows XP，或者提升到更高级别的操作系统。

9. 其他特性

配备ThinkPad经典键盘，带防泼溅设计，敲击手感优秀。

内置200万像素摄像头，支持视频会议。

安全功能：支持指纹识别和硬盘密码保护。

这款笔记本非常适合商务人士和学生们使用，它既具备均衡的性能，又拥有良好的耐用性。然而，由于硬件规格较为陈旧，它并不适合承担高负荷的工作任务。