中兴手机在国内市场上颇受欢迎，其产品质量相当出色。从硬件配置来看，多数中兴手机都搭载了高通或联发科的中高端处理器，这些处理器的性能稳定可靠。以Axon系列为例，该系列手机搭载了骁龙8系列芯片组，并配备了出色的散热系统，这使得手机即便在长时间使用中也能保持高效能的运行。

在制造过程中，中兴手机采用CNC技术对金属中框进行精细的加工处理，同时，后盖材料选择了玻璃或陶瓷，其工艺的精细度能够与行业内的顶级企业相媲美。特别是，一些高端型号的产品已经顺利通过了MIL-STD-810G军用标准的认证，具备了卓越的防尘防水性能，在耐用性方面表现尤为突出。

中兴的旗舰机型在屏幕质量上普遍使用了AMOLED面板，色彩还原和观看角度表现都很出色。虽然中低端机型用的是LCD屏幕，但它们的显示性能在同价位产品中依然领先。特别要提的是，中兴对屏幕的护眼功能非常重视，其蓝光过滤技术实施得非常到位。





在系统使用体验方面，中兴的MyOS对Android系统进行了深入定制，操作起来非常流畅。虽然它的功能全面性不如MIUI等主流用户界面，但稳定性极佳，很少出现运行不畅或突然崩溃的情况。尽管系统更新的速度不算快，但安全补丁的更新却是非常及时的。

售后服务网点在全国各大城市均有设立，维修服务的响应速度在国内同类品牌中属于一般水平。值得一提的是，中兴针对某些型号的手机推出了长达两年的保修服务，这在整个行业中实属难得。

总体来说，中兴生产的手机在国产品牌中品质算是挺高的，特别是商务型和高端旗舰产品，对品质的管理相当严格，其可靠性也相当高。虽然它的品牌知名度不如华为、小米等顶尖品牌，但产品的性价比相当吸引人，确实是个不错的选择。