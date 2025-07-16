2011年9月28日，诺基亚N9在全球舞台上首次公开露面。该手机运行Meego操作系统，标志着诺基亚在智能手机领域寻求突破的关键举措。它摒弃了传统按键，完全采用纯触控的操作方式。

2010年，N9的研发项目正式启动，诺基亚与英特尔联手共同开发Meego系统。该机型的原型机在2011年6月的新加坡Nokia Connection大会上首次对外展示。经过三个月的测试和调整，诺基亚最终决定在9月底将此产品正式推向市场。

具体上市时间表如下：

2011年9月28日：俄罗斯等东欧国家首发

2011年10月中旬：欧洲主要国家上市

2011年11月：亚洲市场陆续开售





2012年初：部分拉美和非洲市场上市

需注意的是，2011年2月，诺基亚宣布将采用Windows Phone平台，此举导致N9成为Meego系统的收官之作。尽管N9在媒体上收获了不少好评，但鉴于诺基亚战略的变动，其存在时间变得极为短暂。进入2012年下半年，诺基亚便终止了对N9系统的更新和维护。

2011年11月11日，N9手机在中国市场正式与消费者见面，定价为4888元人民币。该手机凭借其独特的聚碳酸酯一体成型机身和滑动操作界面，吸引了众多消费者的关注。不过，遗憾的是，由于后续应用支持不够，其销售成绩并未达到预期的目标。