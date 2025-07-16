三星近期推出的翻盖式折叠屏手机，运用了前沿的柔性屏幕技术，屏幕能像书本那样进行折叠。这种设计既保留了翻盖手机的传统使用习惯，又拥有了大型屏幕的多重优点。当屏幕展开时，其尺寸可达到7.6英寸，而折叠后，机身紧凑，体积几乎与普通钱包相仿，携带起来极为便捷。

手机搭载了高品质的AMOLED屏幕，刷新率高达120Hz，显示效果非常出色。铰链处运用了精密的齿轮系统，即便经过20万次折叠实验，性能依旧表现卓越。防水防尘能力达到了IPX8级别，确保了日常使用的稳定可靠。

该设备的硬件水平相当出色，搭载了高通最新推出的顶级芯片。它拥有12GB的运行内存和512GB的存储空间。电池容量达到了4500mAh，并且支持25W的有线快速充电以及无线充电。在摄像头方面，它采用了三镜头组合，包括1亿像素的主镜头、1200万像素的超广角镜头以及1000万像素的长焦镜头。

软件经过精心调整，确保在折叠或展开过程中，界面布局能够自动调整适应。尤其是，当手机处于半折叠状态时，系统会启动一个叫做“Flex模式”的特殊功能。在这种模式下，屏幕上半部分用于显示内容，而下半部分则变成了触控区域。

价格上，基础型号的大致价格是13000元人民币，而限量版的售价则有所上升。现在，这些商品已经在全球多个市场开始销售。不过，因为生产数量有限，顾客需要提前进行预订。此外，维修费用也不低，特别是屏幕更换的费用，大概占到设备总价的大约四成。