小米11参数配置详情

小米11，是小米公司在2020年12月推出的一款高端旗舰手机，其硬件配置在当时堪称顶尖。该手机搭载了一块6.81英寸的2K分辨率AMOLED四曲面柔性屏幕，支持高达120Hz的刷新率和480Hz的触控采样率。屏幕色彩还原精准，亮度更是达到了1500nit的峰值。

小米11在核心配置方面，全球首次搭载了高通骁龙888处理器，该处理器采用5nm工艺技术制造，内置了Adreno 660 GPU，其性能相较于上一代产品，实现了35%的明显进步。此外，该设备搭载了LPDDR5型内存以及UFS 3.1规格的存储器，用户可根据需求挑选8GB加128GB、8GB加256GB或是12GB加256GB这三种不同的存储组合。

该影像系统配备了三个后置摄像头，分别是：一个1080万像素的主摄像头，它配备了三星HMX传感器，光圈值为f/1.85；一个1300万像素的超广角镜头，其视野可达123°；以及一个500万像素的长焦微距镜头。另外，前置部分还设有2000万像素的自拍镜头，支持AI美颜和视频美颜等多种功能。





电池容量为4600mAh，支持55W的有线快充技术、50W的无线快充技术以及10W的反向无线充电技术。机身厚度只有8.06毫米，重量为196克。内部装备了X轴线性马达，并且配备了立体声双扬声器。而且，该设备还具备NFC功能，并支持红外遥控操作。

这款产品搭载了Wi-Fi 6强化技术，配备了蓝牙5.2版本，还拥有多功能NFC、屏幕指纹解锁和面部识别解锁等特色功能。出厂时已经预装了MIUI 12操作系统，而且用户未来还有机会升级到最新的MIUI版本。

小米11在散热方面实现了明显进步，采纳了大型VC液冷立体散热技术，有效控制了高负荷工作状态下产生的热量。在机身设计上，消费者可挑选AG玻璃或素皮两种材质，而在色彩上，提供了黑色、白色、蓝色以及卡其色等多种选择。