尼康J1是尼康在2011年推出的第一款无反光镜可更换镜头的相机，隶属于尼康1系列。该相机配备了CX尺寸的传感器，其尺寸为13.2×8.8mm。虽然这个尺寸比传统的APS-C画幅要小，但它却比一般消费级相机的传感器要大。

该相机的主要特性有：配备了1010万像素的CMOS感光元件，能够进行1080p全高清视频录制，连续拍摄速度最高可达60帧每秒（在电子快门模式下），拥有73个对焦点，并采用了混合自动对焦技术。此外，相机还装备了一块3英寸、92万像素的液晶屏幕，不过并不支持触控操作。

在操作上，J1配备了智能照片选择功能，能够于连拍过程中自动筛选出最优照片。此外，相机内置了多样化的场景和创意模式，非常适合摄影新手。其机身尺寸为106毫米×61毫米×29.8毫米，重量大约为277克（包含电池和存储卡），携带起来较为方便。





尼康为J1特别打造了一套1卡口镜头系统，其中囊括了诸如10mm f/2.8的迷你饼干镜头、10-30mm的标准变焦镜头以及30-110mm的长焦镜头等。这些镜头体积紧凑，与机身搭配得十分和谐。

J1存在一些缺陷，比如它的传感器尺寸偏小，高感光度表现平平，而且没有内置取景器。对于那些追求更高画质摄影的用户，可能需要考虑选择配备更大传感器的相机。然而，对于日常记录和便携使用来说，J1依然是一个不错的选择。

在后续的演进中，尼康推出了J2、J3、J4等新一代产品，这些产品在聚焦能力、使用感受以及视频拍摄方面都有所提升。然而，由于CX画幅在市场上的认可度有限，尼康在2018年最终决定停止对1系列产品的研发。