佳能60d和600d哪个好

佳能60D与600D均颇受好评，是颇受欢迎的中端单反相机。它们各自拥有独特的特点和优势。究竟哪款相机更适合你，这需要你根据自身实际情况来做出选择。

60D选择了金属机身框架的结构，这一设计显著提升了其耐用性；然而，相较于600D，它的重量略有增加。该相机配备了肩屏，用户能够轻松查看并调整拍摄设置，使得操作变得更加简便。60D的快门速度覆盖了从1/8000秒到30秒的广泛范围，连拍速度可达5.3张每秒，非常适合捕捉动态画面。此外，它还配备了更大的光学取景器，视野率达到了96%。

600D的机身设计轻盈，全由塑料制成。虽然耐用性略逊一筹，但携带起来更加便捷。而且，它配备了可旋转的液晶显示屏，这在拍摄特定角度时非常有用。600D的快门速度范围从1/4000秒到30秒，连拍速度高达每秒3.7张。取景器的视野率为95%，略低于60D。

这两款相机的画质相当出色，原因在于它们均装备了1800万像素的APS-C传感器，而且图像处理的核心技术相同。再者，它们均支持录制1080p分辨率的全高清视频。

在价格上，600D型号通常会比60D型号更经济，因此性价比也相对更高。如果你对操控的专业性以及相机使用寿命的延长有较高要求，那么60D型号可能更符合你的需求。而如果你更看重便携性和性价比，600D型号可能更符合你的期望。两款相机都能满足基本的摄影需求，在选择时，不妨考虑一下你最看重的功能特点。