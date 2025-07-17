惠普笔记本所有型号大全图文

惠普生产的笔记本种类繁多，包括适用于商务、便携式、游戏和高效工作站的多种型号，目的是为了满足不同用户群体的多样化需求。下面，我将详细为您介绍这些笔记本的各个主要型号。

商务系列：

以EliteBook系列的840 G9为例，其机身选用铝合金打造，并配备了防窥屏幕与指纹识别技术，非常适合企业用户使用。而ProBook系列的440 G9则在性价比上更为突出，搭载了最新的第12代酷睿处理器。

轻薄本：

Envy系列，以x360 13为例，采用了二合一的构造，并且兼容触控笔功能。相对而言，Spectre系列，以x360 14为例，主要针对高端用户群体，配备了OLED显示屏以及雷电4接口。

游戏本：

OMEN系列中，以16-c0000型号为例，配备了RTX30系列的显卡，同时具备144Hz的高刷新率功能。而Victus系列，同样以16-d0000型号为例，则是针对初学者游戏市场精心设计的，采用了AMD品牌的处理器。

工作站：





ZBook系列笔记本中的Firefly 14 G9型号，已经顺利通过了ISV认证。它能够兼容ECC内存，并配备高性能显卡。这款笔记本特别适合用于工程设计工作。

特殊机型：

Pavilion系列主要面向家庭用户，而Chromebook系列则是基于Chrome OS系统进行打造。战66系列针对我国市场做了特别适配，并且能够兼容外接机械硬盘。

（此处应有产品结构分解图）

（此处应有型号参数对比表）

（此处应有各系列真机实拍图）

商务人士选购时宜优先考虑EliteBook，创意工作者则可挑选Envy系列，游戏玩家不妨试试OMEN 16。这些设备都搭载了HP Connect智能互联技术，用户只需通过手机APP，便能轻松查看电池的剩余电量。