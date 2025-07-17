锤子科技推出的坚果R2，是一款针对中高端市场的智能手机，并于2020年10月正式亮相。这款手机是锤子科技在被字节跳动收购后推出的旗舰之作，它沿袭了坚果系列的设计风格，并在多个关键配置上实现了提升。

该设备搭载了高通骁龙865处理器，并配备了6.67英寸的AMOLED曲面屏幕，能够实现90Hz的高刷新率体验。在存储方面，用户可以选择最高16GB的RAM和512GB的ROM组合。后置摄像头系统由四颗镜头组成，分别是1.08亿像素的主摄像头、1300万像素的超广角镜头、800万像素的长焦镜头以及500万像素的微距镜头。而前置摄像头则配备了2000万像素，并支持人脸识别解锁功能。

系统运行的是基于Android 10的Smartisan OS 8.0，其中新增了“大爆炸3.0”和“一步3.5”等独特功能。电池容量达到了4510mAh，并且支持55W的快速充电。机身设计采用了双曲面玻璃，并且提供了黑色、白色以及绿色三种不同的配色选项。





坚果R2拥有TNT 2.0桌面模式这一特色功能，该模式连接显示器后，用户可享受到接近PC的操作体验。然而，该机型在发布时以5999元的价格起售，引发了不小的争议，普遍认为其定价过高。2021年初，锤子科技宣布退出手机行业，R2也因此成为了坚果系列的终结之作。

影像系统上，R2具备8K视频录制、光学稳定和夜间拍摄功能。指纹解锁采用屏幕内设计，整个设备具备IP54级别的防尘防水性能。扬声器经过Dolby Atmos技术调音，音质表现相当出色。系统内建的闪念胶囊3.0功能，提升了语音记事的使用体验。

锤子科技已退场，导致坚果R2的系统更新和市场服务均已中断，不过这款手机在二手市场上依旧颇受欢迎。在设计上的巧妙和系统体验上的革新，让坚果R2成为了智能手机发展历程中一个值得铭记的里程碑。