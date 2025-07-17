苹果发布iphone

9月13日凌晨，时间刚过一点，苹果公司在其Apple Park总部举行了一场秋季新品发布会。会上，他们正式发布了iPhone 15系列智能手机。这个系列涵盖了四款新机型，分别是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

iPhone 15系列全面引入了灵动岛设计，这标志着我们正式进入了无刘海屏的新时代。其中，标准版手机配备了先进的A16仿生芯片，而Pro系列则搭载了全新的A17 Pro芯片。这款芯片采用了业界领先的3纳米制程技术，不仅性能得到了大幅提升，而且在能效方面也实现了显著进步。

Pro系列手机在设计上首次采用了钛金属边框，这一设计使得手机相比上一代产品减轻了19克。新款手机都换用了USB-C接口，苹果官方表示，这样做是为了遵守欧盟的规定。值得一提的是，这个接口支持的最高数据传输速度可达10Gbps。

Pro Max在摄影系统领域独占鳌头，配备了一款全新的潜望式长焦镜头，这款镜头拥有5倍的光学变焦能力。同时，主摄像头也得到了升级，像素数达到了4800万，能够捕捉到高分辨率的照片和4K HDR视频。此外，还新增了空间视频拍摄功能，这一功能的加入是为了为即将发布的Vision Pro头显做足准备。

iPhone 15系列搭载iOS 17操作系统，配备了更智能的语音助手Siri，并且加强了隐私保护功能。在电池使用方面，Pro Max版本的最大视频播放时间能够达到29个小时。

9月15日，新机型将开始接受预订，随后在9月22日，该机型将正式与公众见面。在价格方面，iPhone 15的起始价格为799美元，iPhone 15 Plus的起始价格为899美元，iPhone 15 Pro的起始价格为999美元，而iPhone 15 Pro Max的起始价格则是1199美元。在中国市场，这些产品的入门价格依次为5999元、6999元、7999元以及9999元。

值得关注的是，苹果公司推出了第二代AirPods Pro耳机以及Apple Watch Series 9系列手表等周边产品。这些新品在环保方面做出了努力，大量采用了可回收材料，同时完全舍弃了塑料包装膜。