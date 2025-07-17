2023年秋季，三星电子举行了一场新品发布会，会上推出了Galaxy系列智能手机的最新型号。特别引人注目的是，其旗舰产品Galaxy S24系列，该系列手机搭载了全新的Exynos 2400处理器。这款处理器采用了4nm制程技术，相较于上一代产品，性能有了大约30%的提升。

这款新机型搭载了6.8英寸的Dynamic AMOLED 2X屏幕，该屏幕具备1Hz至120Hz的自适应刷新功能。在摄像头配置上，其后置四摄模组由一个2亿像素的主摄像头、一个1200万像素的超广角镜头、一个1000万像素的长焦镜头和TOF镜头组成，并且能够进行8K视频拍摄。

电池容量达到了5000mAh，配备了65W的有线快速充电和30W的无线快速充电功能。手机搭载的是基于Android 14深度定制的One UI 6.0操作系统，还集成了多种人工智能技术。在存储配置上，用户可选最高16GB的运行内存和1TB的存储空间。





三星近期推出了Galaxy Z Fold6，该手机搭载了更坚固的超薄玻璃屏幕，相较于前代产品，其重量减少了15%。此外，新手机对铰链进行了优化设计，具备了IP58等级的防尘防水功能。在价格设定上，S24系列的价格从899美元起步，而Fold6的起始价格则是1799美元。

在本次的产品发布会上，我们得以一睹多款风格独特的可穿戴产品，诸如Galaxy Watch6智能手表和Buds Pro2无线耳机。三星公司承诺，这些新上市的产品将获得长达五年的系统升级服务支持。