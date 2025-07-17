华为荣耀50参数配置

华为荣耀50系列手机使用了高通骁龙778G处理器，这款处理器基于6nm工艺制造，性能出众，既高效又节能。该手机装备了6.57英寸的OLED曲面显示屏，具备120Hz的高刷新率，同时能展现多达10.7亿种色彩，观看体验既顺滑又细致。

荣耀50在拍照配置上，使用了后置四镜头组合，这其中包括了一颗具有1亿像素的主镜头，还有一颗800万像素的超广角镜头，以及两颗200万像素的微距镜头和景深镜头，这些镜头共同打造了出色的拍照体验，并且支持4K视频的录制。此外，它还装备了一颗3200万像素的前置摄像头，完全满足了用户对于高清自拍的需求。





电池的容量达到了4300mAh，采用了66W的快速充电技术，充电速度非常快，仅需45分钟就能完全充满。机身的厚度仅为7.78mm，重量大约是175g，设计上既轻薄又便于携带。它运行的是Magic UI 4.2操作系统，并且支持5G双卡双待以及NFC等众多实用功能。

可选的存储组合包括8GB加128GB、8GB加256GB以及12GB加256GB，这三种配置可以满足不同用户的需求。而且，荣耀50配备了立体声双扬声器和GPU Turbo X图形加速技术，整体使用体验非常优秀。