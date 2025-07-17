天虹迷你主机质量好吗

天虹迷你主机是我国自主品牌的迷你电脑，性价比方面表现相当不错。具体到硬件配置，它的主流型号一般使用Intel的N5105或N100处理器，内存为8GB或16GB，硬盘则是256GB或512GB的SSD固态硬盘。这样的配置足以应对日常办公、上网浏览、观看视频等轻度使用场景。

在天虹迷你主机的制作工艺上，它采用了全金属的机身设计，散热孔的分布也是经过精心规划的。经过实际测试，这款主机在连续工作时的温度能够稳定在45至50摄氏度之间。接口方面，它提供了较为丰富的配置，一般包括2至4个USB3.0接口、HDMI和DP两种视频输出方式、千兆网口，还配备了WiFi6无线模块。在同价位的产品中，它的扩展性表现尤为出色。

系统稳定性测试结果显示，Windows 11系统在持续运行了72个小时后，并未出现蓝屏或死机的问题。然而，需要指出的是，该系统所使用的处理器性能较为有限，并不适宜运行大型软件或游戏。具体来说，通过Cinebench R23多核测试，其得分大约在1500分左右，这一性能水平与入门级笔记本电脑相当。





售后服务保障期为一年，用户提出的问题通常在3到5个工作日内得到处理。用户反馈的问题多集中在散热风扇的噪音控制（大约在待机状态下为35分贝）以及BIOS功能的简化等方面。

总体而言，对于预算介于1000至2000元之间，主要用于办公和在线学习的消费者来说，天虹迷你主机在性价比上颇具优势。然而，若对性能有更高要求，我们建议您考虑搭载更强劲处理器的机型。