诺基亚2013年出的手机型号

2013年，诺基亚推出了多款手机，这些手机涵盖了从基础到高端的各个市场层次。在这一年里，诺基亚主要依赖Windows Phone系统以及Asha系列的功能机，以此巩固其在业界的地位。

在Windows Phone系列中，Lumia 1020格外引人注目。这款手机配备了4100万像素的PureView摄像头，运用了卡尔蔡司的光学技术，具备光学防抖功能，并且配备了氙气闪光灯。它运行的是Windows Phone 8操作系统，搭载了1.5GHz的双核处理器，内存容量为2GB。同时，Lumia 925这款手机也一同发布，它采用了铝合金材质的边框设计，摄像头像素提升至870万，并且引入了PureView技术，还增加了光学防抖功能。

在中等价格区间，诺基亚推出了两款新手机，分别是Lumia 720和Lumia 520。其中，Lumia 520因其出色的销售业绩，迅速在市场上赢得了众多消费者的喜爱，成为受欢迎的Windows Phone手机之一。这款手机配备了4英寸的屏幕、1GHz的双核处理器以及512MB的运行内存。Lumia 720在摄影方面有着显著优势，其配备了670万像素的卡尔蔡司认证摄像头。





在功能手机市场，诺基亚推出了Asha 501。该机型依托Nokia Asha平台，运行S40系统，配备了3英寸的触摸屏和320万像素的摄像头。此外，还有Asha 210，这是一款配备QWERTY全键盘的手机，能够使用WhatsApp等社交软件。

诺基亚面向新兴市场推出了多款功能手机，其中包括105和208等型号。105手机以其超长的续航能力和出色的耐用性吸引了众多关注，而208手机则支持3G网络，还能运行Facebook等社交应用。

2013年，诺基亚推出了最后一款搭载塞班系统的手机，那就是Nokia 808 PureView。尽管后来有过关于Nokia 808 PureView的进一步开发计划，但最终那个计划被取消了。过去的一年里，诺基亚在手机市场的策略明显倾向于Windows Phone系统，寄希望于通过搭载PureView摄像头等独特功能，与安卓和iOS两大主流操作系统展开竞争。然而，遗憾的是，市场对这一策略的反应并没有达到他们的预期那么热烈。