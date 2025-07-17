华为nova3上市价格

2018年7月18日，华为推出了nova3手机，这款手机是nova系列中的最新旗舰。它的市场定位属于中高端。进一步分析，nova3根据不同的配置版本，价格也各有差异。

这款手机配置6GB内存和128GB存储空间，售价为2999元人民币。它采用麒麟970处理器，屏幕尺寸为6.3英寸。手机前面装有两个摄像头，一个是2400万像素，另一个是200万像素。后面也有两个摄像头，一个是2400万像素的黑白摄像头，另一个是1600万像素的彩色摄像头。此外，手机内置3750mAh电池，并支持18W快充功能。

nova3i同款产品同期推出市场，配备麒麟710芯片，提供4GB运行内存和128GB存储空间的配置，售价为1999元；而采用6GB运行内存与64GB存储空间的版本，其价格为2199元。





华为nova3系列继承了nova系列以“外观精致、自拍发烧”为特点的设计理念，主要针对年轻用户群体。相较于nova2s，nova3在性能、摄影能力和续航能力等方面实现了显著进步，而且其售价与同类产品大致相当。

值得关注的是，nova3推出了多款与明星合作的限量定制版，还有独具特色的配色款式。这些特别设计的型号，价格普遍比普通版贵出200到300元。