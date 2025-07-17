酷派大观4，是酷派公司2013年推出的一款高端智能手机。该手机配备了5.9英寸的全高清屏幕，分辨率高达1920×1080像素，在当时的智能手机市场，它算是大屏手机的佼佼者。机身设计采用了金属边框，厚度仅为7.9毫米，重量为171克。

在硬件配置上，酷派大观4使用了高通骁龙600系列四核CPU，其主频达到1.7GHz。手机内存为2GB，内置存储空间为16GB，并且能够支持最高64GB的存储卡扩展。它还配备了1300万像素的后置摄像头，能够录制1080P高清视频；同时，前置摄像头为200万像素。此外，该手机的电池容量为3000mAh。

该设备在操作系统上采用了基于Android 4.2深度定制的CoolLife UI 5.0系统，并增添了手势操控、智能体感等特色功能。在通信网络方面，它支持TD-SCDMA/GSM双模双待功能，而且后续还推出了WCDMA/GSM版本。

特色功能包括：

1. 支持720P高清通话





2. 智能手势操作（如隔空翻页）

3. 配备杜比音效技术

4. 内置安全防护系统

当时的价格大约在三千元左右，属于高端商务领域。作为酷派那一年的旗舰机型，大观4在屏幕质量、摄影功能以及商务特性上均有良好表现，是国产手机迈向高端市场的重要代表之一。然而，随着市场竞争的日益激烈，这款产品的市场表现并未达到原先的预期。