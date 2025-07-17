2016年11月，华为推出了名为华为畅享6Plus的中端智能手机，这款手机凭借其大屏幕和长久的电池续航能力，主要吸引了年轻用户的关注。该手机内置了华为自主研发的麒麟659八核处理器，配备了3GB的运行内存以及32GB的存储空间，同时支持最高128GB的存储卡扩展。

机身上方配备了一块5.5英寸的大尺寸高清IPS显示屏，该屏幕的分辨率达到了1920×1080像素，屏幕占比相当高，有77.9%。这块屏幕采用了in-cell全贴合技术，确保了显示画面既清晰又细腻。机身背部使用了金属材质，并进行了磨砂处理，手感非常舒适。此外，还为消费者提供了金色、银色和灰色三种颜色供他们挑选。

拍照时，畅享6Plus搭载了1200万像素的后置摄像头，支持相位检测自动对焦技术；此外，它还配备了800万像素的前置摄像头，并加入了美颜功能。该相机系统提供了多种拍摄选项，如专业模式、全景拍摄以及HDR模式等，全面满足日常拍照所需。





这款手机的电池续航表现相当不错，拥有3340mAh的大容量。依托华为研发的智能省电技术5.0，根据官方提供的数据，它能够确保用户不间断使用达两天之久。而且，它还具备5V/2A的快速充电功能，充电速度相当快。

在配置方面，畅享6Plus采用了基于Android 6.0的EMUI 4.1操作系统，支持双卡双待全网通功能。此外，它还配备了指纹识别技术，解锁速度仅需0.3秒。机身厚度仅为8.2毫米，重量165克，整体设计显得十分轻薄。

华为畅享6Plus是一款定位中端的市场手机，它在性能、电池使用时间和拍照效果方面做到了很好的平衡。特别是它的超大屏幕和出色的电池续航能力，一经推出就受到了消费者的青睐。不过，随着时光的推移，这款手机已经停产，并被畅享系列的新款手机所取代。