富士相机型号按照产品线可以分为以下几个系列：

富士的X系列是其核心的微单相机系列，涵盖X-T、X-H、X-S、X-E、X-Pro等多个子系列。其中，X-T系列因复古风格和卓越性能而备受推崇，其代表机型包括X-T5和X-T4；X-H系列专注于视频拍摄，其代表机型为X-H2S；而X-Pro系列则采用了混合式取景器，其代表机型是X-Pro3。

富士的GFX系列，是中画幅无反相机的产品线，其传感器尺寸较全画幅机型更为宽敞。该系列涵盖了GFX100系列和GFX50系列等多个子系列，其中GFX100 II和GFX50S II是颇具代表性的型号。

富士公司早期的面向消费者的数码相机产品线为FinePix系列，目前这一系列的产品已经基本停止生产。其中，FinePix S系列以其长焦功能著称，而FinePix F系列则以便携性为特色。





Instax系列，是富士推出的一款即时成像相机，涵盖了mini、wide、square等多种规格的相纸产品。其中，mini 12和Square SQ1是该系列中的典型代表型号。

专业摄像机，例如X-H2S这类，拥有专业的视频拍摄能力，能够录制6K分辨率的30帧每秒的视频。

富士相机的命名习惯通常是先给出系列名称，接着附上数字，这个数字的大小反映了该型号的新旧程度，数字越大，型号也就越新。有些型号还会在数字后面加上字母来加以区分，比如"S"字母代表加强版，而"R"字母则代表简化版。