魅族V8高配版，2018年魅族推出的一款中端手机，主要面向那些追求性价比的用户。该机型配备了5.7英寸的18:9全面屏，屏幕分辨率达到了1440×720像素。在同等价位的手机里，它的屏幕显示效果相当出众。

魅族V8高配版在硬件配置上表现抢眼，采用了联发科的Helio P22八核处理器，主频更是达到了2.0GHz。此外，它配备了4GB的运行内存和64GB的存储空间，并且支持高达128GB的存储扩展。这样的配置完全能够满足日常使用需求，无论是频繁使用社交软件，还是流畅播放高清视频，都能轻松应对。

该设备在摄影功能上，配备了1200万像素和500万像素的双后置摄像头，支持人像拍摄以及背景模糊等特性；同时，它的前置摄像头也达到了500万像素，并拥有美颜效果。就拍照效果而言，它与其定位相匹配，在充足的光照条件下，能够拍摄出令人满意的照片。





魅族V8高配版配备了3100mAh的大容量电池，并且能够支持10W的快速充电。在系统层面，它采用的是基于Android 8.1的Flyme 7系统，承袭了魅族一贯的简洁设计理念，同时引入了众多实用的新功能。

魅族V8高配版手机，其机身设计巧妙地融合了金属中框与塑料后盖，这样的搭配既增强了机身的稳固性，又保持了手机的轻盈感。该款手机提供了黑色和金色两种颜色供消费者选择。它的整体重量仅为159克，握在手中，给人一种非常舒适的体验。

这款手机沿袭了魅族品牌对高品质制作工艺的坚持，并且以相对合理的价格，呈现出了良好的性能表现。然而，在与同时间段其他产品的比较中，它在处理器性能上显得有所欠缺，可能无法完全满足那些对性能有较高要求的用户。