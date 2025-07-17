索尼爱立信u5i手机

索尼爱立信U5i，是2010年推出的智能手机，属于索尼爱立信Vivaz系列。该机运行Symbian S60第五版系统，配备了3.2英寸的电阻触摸屏，屏幕分辨率为360×640像素，还支持手写输入。机身设计以流畅的弧形曲线为主，厚度仅为12.5毫米，这在当时被认为是超薄机型。

U5i在硬件方面，搭载了ARM Cortex A8处理器，其运行速度达到720MHz；并且，它配备了128MB的RAM以及75MB的内部存储空间。除此之外，该手机还支持使用最大16GB的microSD卡来扩充存储。手机内置了810万像素的摄像头，可以拍摄720p的高清视频；同时，它还配备了LED闪光灯和面部识别功能。相机的操作界面提供了触摸对焦和微笑快门等便捷功能。

U5i在网络连接方面支持GSM、GPRS、EDGE和UMTS、HSDPA等多种网络制式，其最高下载速率可达7.2Mbps。在无线功能上，它包括Wi-Fi 802.11b/g、蓝牙2.1和A-GPS定位服务。另外，手机内置重力感应、近距感应和光线感应器。

这款机型在多媒体功能上表现优异，支持多种音频格式，包括但不限于MP3、AAC和WMA，同时也能播放多种视频格式，如MP4、H.264和WMV。此外，它还配备了FM收音机功能。索尼爱立信为其加入了Timescape社交聚合应用，该应用能够将社交网络的动态、短信和邮件等内容整合在一起，方便用户集中查看。

该电池的容量是1200mAh，采用的是锂电池技术。根据官方提供的信息，通话时间可以达到4小时30分钟，这一数据适用于GSM网络。而且，手机的待机时间可以长达430小时，同样适用于GSM网络。在手机颜色选择上，用户有黑色、银色、红色和蓝色四种颜色可供挑选。