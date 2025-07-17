iphone14pro怎么熄灭屏幕

关闭iPhone14 Pro的屏幕操作简便，具体方法包括：

1. 使用侧边按钮轻触手机右侧的电源按钮，屏幕便会迅速关闭。这种操作方法十分普遍。

2. 自动锁定进入“设置”菜单，选择“显示与亮度”，再点击“自动锁定”，这里可以调整屏幕自动关机的时间，比如设置为30秒或者1分钟。如果手机在一段时间内没有任何操作，屏幕会自动关闭。

3. 辅助触控（小白点）若“辅助触控”功能已激活，只需轻触屏幕上的小圆点，接着在菜单中选择“设备”选项，再点击“锁定屏幕”，屏幕便会立即关闭。





4. 通过Siri启用Siri功能后，您可以通过语音说出“关闭显示”或者“锁定屏幕”的指令，随后屏幕便会自动关闭。同时，别忘了检查Siri的权限是否已经打开。

5. 轻点背面锁屏（需设置）进入“设置”菜单，点击“辅助功能”，再挑选“触控”这一选项。在选项列表里寻找“轻点背面”这一功能，之后，你可以设定轻触手机背面两次或三次以锁定屏幕，采用这种方法，屏幕便会自动关闭。

请注意，仅是合上手机屏幕并不意味着手机已彻底关闭，这仅仅使屏幕进入睡眠模式，手机的其他功能仍在继续运作。若想使手机完全停止工作，您需同时按住手机的边侧按钮和音量调节键，随后进入关机操作界面。