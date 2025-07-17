小米6搭载了高通骁龙835芯片，这款芯片是高通在2017年推出的一款高端移动处理平台。该芯片运用了10纳米的先进制程技术，与之前14纳米的工艺相比，其功耗更低，性能更出色。骁龙835处理器搭载了八核的Kryo 280 CPU，采用了4核大核与4核小核的配置。大核的主频最高可达2.45吉赫兹，而小核的主频最高为1.9吉赫兹。GPU方面，选用了Adreno 540，其图形处理性能比上一代产品提升了25%。

骁龙835处理器在实战中表现出色，日常操作起来非常顺滑，多任务处理切换起来得心应手。对于游戏体验来说，它能够轻松驾驭《王者荣耀》、《和平精英》等热门手游。凭借10nm制程技术，这款处理器的散热性能出众，即便长时间进行游戏，性能也不会有明显的下滑。

小米6配备了6GB的高速LPDDR4X内存和UFS2.1的高速闪存，这样的硬件组合让骁龙835处理器的性能得到了最大限度的发挥。在安兔兔的跑分测试里，小米6的表现相当出色，得分高达约18万，这在当时安卓手机市场属于顶级水平。





骁龙835处理器在续航方面表现出色，其能效比令人满意。小米6配备的3350mAh电池，足以满足日常中等强度的使用需求。而且，它还具备QC3.0快充功能，充电速度非常快，使用体验令人满意。

尽管市面上已有众多新款处理器问世，但小米6所采用的骁龙835处理器依然能够完全满足日常生活中的大多数需求。正因这款处理器的出色性能，小米6得以成为一款广受好评的标志性产品，而其关键优势之一便是这款处理器。