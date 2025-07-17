联想TD80T是一款专为家庭设计的波轮洗衣机，隶属于联想品牌的小家电产品系列。这款洗衣机沿用了经典的波轮洗涤技术，拥有8公斤的洗涤容量，非常适合三到五口之家日常洗涤需求。洗衣机的外壳采用了白色的ABS工程塑料，外观简洁大方。操作面板位于机身顶部右侧，集成了LED显示屏和机械旋钮，方便用户进行操作和控制。

TD80T在功能配置上十分丰富，包括标准洗涤、快速洗涤、强力洗涤、羊毛洗涤以及桶自洁等共计8种洗涤模式。此外，它还支持24小时的预约洗涤功能，洗涤时水位可以按照衣物的多少进行8档的调节。该机型搭载了DD直驱电机，相比传统的皮带传动，运行时更加安静且节能，官方宣称的噪音值甚至低于62分贝。脱水转速最高可达每分钟700转，脱水效果相当不错。





能耗方面，TD80T符合我国二级能效要求；一次标准洗涤过程，其电耗大约是0.12度电，水耗大约75升。机器的尺寸为550毫米×560毫米×940毫米，重量为42公斤。底部装有可调节的脚垫，这有助于在地面不平整的情况下保持机身稳定。此外，它还内置了不平衡自动修正功能，一旦衣物分布不均匀，系统会自动调整，以防止震动过大。

保养时，建议每三个月执行一次桶内自洁流程，同时对排水过滤器进行定期的清洁。操作时，应留意不要过度添加衣物，建议洗涤量不超过6公斤，以实现最佳的洗涤效果。此款产品在市场上的售价大约在1500到1800元之间，性价比不错，非常适合预算有限的家庭进行购买。