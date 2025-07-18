flyme9第三方适配机型名单

魅族公司推出的Flyme9操作系统，以其简洁流畅的操作界面，赢得了众多用户的青睐。目前，官方已对外发布了一份详尽的第三方手机型号列表，这些手机均支持Flyme9系统。

1. 小米系列：

Redmi K30 5G

Redmi Note 9 Pro

小米10青春版

2. 一加系列：

一加7T

一加8

一加Nord

3. OPPO系列：

OPPO Reno 5

OPPO Find X2

OPPO A92

4. vivo系列：

vivo X50 Pro

vivo S7

vivo iQOO 3

5. 其他品牌：

联想Z6 Pro

摩托罗拉Edge+

坚果Pro 3

注意事项：





这些适配都是非官方版本，由第三方开发者制作

可能存在部分功能无法正常使用的情况

刷机前建议做好数据备份

不同机型的适配进度和稳定性可能有所差异

在动手刷机之前，先去翻阅一下该手机型号在论坛上的相关讨论帖子，这样做能让你对这款手机的兼容性有个大概的了解，同时也能知晓用户们的使用感受。尤其是要注意，Flyme9可能对一些较老的机型支持得不是很好，所以对于新用户来说，最好是先试一试。