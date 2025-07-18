flyme9第三方适配机型名单

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Science Technology
魅族公司推出的Flyme9操作系统，以其简洁流畅的操作界面，赢得了众多用户的青睐。目前，官方已对外发布了一份详尽的第三方手机型号列表，这些手机均支持Flyme9系统。
1. 小米系列：
Redmi K30 5G
Redmi Note 9 Pro
小米10青春版
2. 一加系列：
一加7T
一加8
一加Nord
3. OPPO系列：
OPPO Reno 5
OPPO Find X2
OPPO A92
4. vivo系列：
vivo X50 Pro
vivo S7
vivo iQOO 3
5. 其他品牌：
联想Z6 Pro
摩托罗拉Edge+
坚果Pro 3
注意事项：
这些适配都是非官方版本，由第三方开发者制作
可能存在部分功能无法正常使用的情况
刷机前建议做好数据备份
不同机型的适配进度和稳定性可能有所差异
在动手刷机之前，先去翻阅一下该手机型号在论坛上的相关讨论帖子，这样做能让你对这款手机的兼容性有个大概的了解，同时也能知晓用户们的使用感受。尤其是要注意，Flyme9可能对一些较老的机型支持得不是很好，所以对于新用户来说，最好是先试一试。
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