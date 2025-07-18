诺基亚lumia 1520

2013年10月，诺基亚发布了Lumia 1520，这是他们Windows Phone系列中的一款高端智能手机。该手机拥有大屏幕和出色的硬件配置，因此在发布初期就引起了广泛的关注。

诺基亚Lumia 1520手机采用了6英寸的1080p全高清IPS LCD屏幕，这一特点让这款手机成为了诺基亚首款配备1080p屏幕的产品。这块屏幕的显示效果既清晰又明亮，色彩还原度也非常高。另外，该手机的机身厚度仅为8.7毫米，重量为209克，这在当时的大屏手机中算是相当轻薄的设计。

在硬件方面，Lumia 1520搭载了高通骁龙800系列的四核处理器，其运行速度可达2.2GHz。该设备配备了2GB的运行内存和32GB的本地存储，同时支持microSD卡进行容量扩展。值得一提的是，它还配备了3400mAh的大容量电池，能够提供出色的续航能力。该手机配备的后置2000万像素PureView摄像头，采用了光学防抖技术，因此其拍照性能在当时同类智能手机中处于领先水平。

该设备运行Windows Phone 8系统，支持诺基亚定制的应用软件，比如Here地图和MixRadio音乐服务。同时，设备内置了无线充电功能，不过要使用这项功能，还需要配备相应的充电配件。

诺基亚发布的Lumia 1520手机正式进入市场，展现了它在超大屏智能手机领域的竞争力。尽管Windows Phone系统在市场上的份额并不算高，但这款手机在硬件设计和制造上仍有许多值得称道之处。对于喜爱Windows Phone操作系统的用户来说，Lumia 1520在那个时期无疑是一个不错的选择。