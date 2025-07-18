红米note7pro参数及价格

红米Note7 Pro是小米公司Redmi品牌在2019年发布的一款中端手机。该手机配备了高通骁龙675处理器，运用了11nm制程技术，主频最高可达2.0GHz。其性能表现均衡，足以顺畅运行日常应用和流行游戏。

红米Note7 Pro在内存配置上，配备了6GB+128GB的存储配置，并且能够支持高达256GB的存储扩展。机身采用了6.3英寸的水滴全面屏设计，屏幕分辨率高达2340×1080，屏占比达到了81.37%，显示效果既清晰又细腻。

这款手机在拍照功能上表现卓越，后置摄像头由4800万像素的主镜头（搭载索尼IMX586传感器）和500万像素的景深镜头组成，能够实现AI场景识别以及超级夜景模式的拍摄。而在自拍方面，它配备了1300万像素的前置摄像头，支持AI美颜和人像模式的拍摄。





电池容量达到4000mAh，具备18W快充功能（附赠10W充电器），续航能力十分出色。此外，它还具备Type-C接口、3.5mm耳机插孔、红外遥控以及后置指纹识别功能。机身采用第五代大猩猩玻璃材质，提供暮光金、梦幻蓝和亮黑三种颜色选择。

红米Note7 Pro的起始售价为1399元，针对6GB+128GB版本；当前市面上的价格大约在800到1000元之间；其性价比相当显著。此款手机非常适合那些预算有限，但又希望获得均衡性能和充足存储空间的消费者。