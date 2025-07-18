iphone12pro参数配置

2020年，苹果公司推出了一款名为iPhone 12 Pro的高端手机，它配备了6.1英寸的OLED全面屏，屏幕的分辨率为2532×1170像素，像素密度达到了460ppi。这款手机搭载了A14仿生处理器，采用了5nm制程技术，CPU部分有6个核心，GPU部分由4个核心组成，与前代产品相比，性能有了明显的提升。内存容量扩充至6GB，并且还提供了128GB、256GB以及512GB这三种不同规格的存储空间选择。

该系统装备了1200万像素的宽角摄像头、1200万像素的超宽角摄像头以及1200万像素的长焦摄像头，还具备了4倍的光学变焦能力，最高支持10倍的数码变焦。此外，还集成了LiDAR激光雷达扫描技术，这大大提升了在暗光条件下的对焦速度，并增强了增强现实应用的感受。自拍时，前置摄像头配备了1200万像素的高清原深感技术，能够进行人像拍摄，并且具备夜间拍摄模式。





该设备支持5G网络，下载速度可达3.5Gbps。电池容量为2815mAh。它支持20W的有线快充和15W的MagSafe无线充电。机身采用手术级不锈钢边框，并配备了磨砂质感的玻璃后盖。另外，它还拥有IP68级别的防尘防水性能。重量为187克，厚度为7.4毫米。

运行iOS 14系统，该设备采用了全新的简洁设计风格和小组件功能。它配备了Face ID面部识别技术、NFC功能以及双卡双待等特色功能。此外，它还提供了石墨黑、银色、金色和海蓝色四种颜色供消费者挑选。