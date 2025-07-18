苹果7p多少钱现在手机价格

目前，iPhone 7 Plus的二手价格大概在800到1500元这个范围，这个价格会根据手机内存大小、外观新旧、使用时长以及功能是否正常等因素有所不同。以16GB版本为例，其二手价格大概在800元左右；而128GB版本的价格通常在1000到1500元之间。

iPhone 7 Plus的新款市面上几乎难觅踪迹。就算能找到一些存货，价格也相当昂贵，往往都要超过2000元。然而，我并不推荐大家购买全新的设备。这款手机自2016年推出后就已经停产了。那些所谓的全新机型，实际上可能是经过翻新或组装的。





购买二手iPhone 7 Plus时，请留意以下事项：先看电池健康状况，若健康度低于80%，可能会影响您的使用体验；然后，确认手机是否兼容4G网络；再检查所有按键和触控功能是否运作正常；此外，还需检查手机是否有维修过的痕迹；最后，一定要核实iCloud账户是否已彻底注销，以防购买到被锁定的手机。

这款手机的性能虽不算最顶级，但在日常使用中表现依旧顺滑，特别适合预算不高的消费者或者用作备用机。A10 Fusion芯片的性能依旧可以满足日常应用的需要，而1200万像素的双摄像头也能满足基本的拍照需求。不过，由于不再获得iOS最新系统的更新支持，部分新应用程序可能无法安装。