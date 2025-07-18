美图M8s手机以自拍功能为核心，由美图品牌精心打造。该手机继承了美图系列手机的高颜值设计风格，巧妙地融合了金属边框和玻璃背壳，并且为消费者提供了丰富的时尚色彩选择。美图M8s在硬件配置上，搭载八核处理器，并且配备了4GB或6GB的运行内存，以及64GB或128GB的存储空间，这些配置组合起来，有效保障了手机在运行过程中的流畅度。

美图M8s的一大特色是其卓越的摄影能力。其前置摄像头搭载了2100万像素的传感器，并具备智能美颜和人像背景虚化等特色功能。此外，后置摄像头同样拥有2100万像素，并配备了双色温的闪光灯。美图公司自主开发的影像算法能自动识别拍摄场景及人物面部特征，从而实现专业级的拍摄效果。





在系统配置上，美图M8s使用了专为Android系统深度定制的MEIOS系统，其界面设计既简洁又显得大方美观。系统内置了多款美图软件，极大地简化了用户在照片后期处理时的操作流程。电池容量达到了3000mAh，并且支持快速充电。尽管这款手机主打拍照功能，但在日常使用中，它的表现同样十分出色。

美图M8s手机专为女性群体量身打造，其特点在于卓越的拍照功能，而非游戏性能，对于喜爱自拍并在社交平台上分享照片的用户来说，这款手机无疑是个理想选择。尽管美图公司正逐步退出手机行业，M8s系列也已停产，然而在二手市场上，它仍然保持着一定的流通度。