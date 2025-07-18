iphone15 pro

2023年，苹果公司发布了iPhone 15 Pro，这款高端手机配备了A17 Pro处理器，运用了3nm工艺技术，性能相比之前有了大幅度的增强。手机配备了6.1英寸的Super Retina XDR屏幕，还支持ProMotion自适应刷新率功能，屏幕亮度最高可达2000尼特。

iPhone 15 Pro在设计上实现了创新，采用了钛金属作为边框材料。与上一代产品相比，它的重量减少了19克。尽管如此，它依旧具备IP68级别的防水防尘性能。机身边缘进行了优化设计，提升了握持的舒适度。另外，静音功能按键也进行了革新，变成了可以自定义功能的Action按钮。

iPhone 15 Pro在影像方面有所增强，搭载了更高级别的三摄系统。其中，主摄像头像素高达4800万，并采用了第二代传感器位移式光学防抖技术。同时，新增了24mm、28mm和35mm三个常用焦距选项。而且，它还具备了专业级的ProRes视频录制功能。

iPhone 15 Pro在日常使用中，电池寿命可达24小时以上。该机型支持20W的快速充电，配备15W的MagSafe无线充电技术，还兼容7.5W的Qi无线充电标准。新增的USB-C接口，使得数据传输速度提升至10Gbps，同时支持最高4K/60Hz的视频输出。

iPhone 15 Pro配备了iOS 17操作系统，引入了多项实用功能，包括待机状态下的显示模式、更智能的键盘预测技术，还有强化了隐私保护的新措施。此外，其5G网络连接能力有了明显增强，下载速度最高可达10Gbps。