2013年，联想推出了型号为A590的3G手机，该手机采用了直板触控的设计。它的屏幕尺寸为5英寸，分辨率是800x480像素，屏幕材质为TFT。在那个时期，这样的配置算是基础款，但已经能够满足基本的显示需求。

联想A590在硬件方面，搭载了联发科的MT6572双核处理器，其运行频率为1.3GHz。该机拥有512MB的运行内存和4GB的机身存储，同时支持通过MicroSD卡进行容量扩展，最大可扩充至32GB。至于拍照功能，它配备了500万像素的后置摄像头，但并未配备前置摄像头。后置摄像头支持自动对焦等基础拍照技术，并能够捕捉到一定水准的照片与视频。





该款手机在出厂时安装了Android 4.1果冻豆操作系统，这个系统拥有当时Android系统的主流功能和界面设计。它的电池容量是2000mAh，考虑到这是一款5英寸屏幕的手机，其续航能力算得上是中等。通常情况下，这种电池的电量足够应付日常的轻度使用，持续一整天，但若是遇到需要频繁高负荷工作的场景，就可能需要在移动过程中寻找充电的机会。

在网络的设置方面，联想A590支持GSM和WCDMA两种通信标准，涵盖了联通的3G服务以及移动的2G服务，不过，它无法接入4G网络。此外，该手机还集成了蓝牙、Wi-Fi、GPS定位和FM调频收音机等功能。这款产品在推出初期，整体配置在现在看来略显陈旧，但当时作为一款主打性价比的入门级手机，它还是吸引了一定的消费者，尤其是那些对手机性能要求不高、预算有限的用户群体。