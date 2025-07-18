2003年，诺基亚公司推出了诺基亚2210，这是一款典型的2G手机。该手机采用了直板样式，并装有单色屏幕。其尺寸为107毫米×46毫米×20毫米，重量约为92克，在当时被认为较为轻便。诺基亚2210搭载诺基亚Series 30操作系统，同时支持GSM 900/1800双频段网络。

2210手机支持短信发送、语音通话、闹钟提醒、计算器使用等基本功能。另外，手机内还预装了三款游戏，包括贪食蛇、空间大战和记忆游戏。这款手机配备了一块容量为825mAh的可拆卸电池，其待机时间理论值在150到300小时，通话时间最长可达2至4小时。在存储容量上，2210手机可以存储超过500个联系人信息。

这款手机具有显著的优点，其耐用性尤为出色，许多用户反馈，即便手机从高处坠落，也能保持正常使用。手机的外壳由ABS塑料制成，且提供了深蓝、银灰等多样色彩供消费者挑选。至于键盘设计，2210型号继承了诺基亚经典的凸起式按键风格，使用时手感十分舒适。

2210手机配备了充电器和耳机，还有可选的数据线。这款手机不支持GPRS上网和彩信服务，仅限通话使用。生产活动持续到大约2006年，全球销量超过5000万台，成为诺基亚最受欢迎的机型之一。

相较于同期其他手机，2210手机拥有更持久的电池使用时间和卓越的通话性能。它使用的铃声是经典的单一音调，还支持用户自定义铃声。手机左侧设有音量调节键，顶部则设有挂绳孔。然而，该手机并未装备摄像头，也不兼容扩展存储卡的使用。