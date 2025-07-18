联想扬天和天逸台式机哪个好

联想公司推出的扬天和天逸两款台式机，针对不同用户群体进行了细致的设计。扬天系列和天逸系列在产品定位、配置选择以及价格区间上存在显著差异。消费者在挑选时，理应结合自身实际需求，做出明智的选择。

从产品定位的角度分析，扬天系列主要服务于商用办公领域，其显著特点是稳定可靠和保障安全，非常适合那些追求长时间稳定办公环境的企业和部门。而另一方面，天逸系列则专注于家用娱乐市场，其多媒体功能和外观设计都得到了加强，更加符合家庭用户的日常使用需求。

扬天系列普遍使用高端商务主板，搭载英特尔酷睿i5或i7处理器，内存一般有8GB或16GB。至于存储，一般会配备256GB SSD和1TB HDD。而天逸系列则更看重性价比，从入门级的赛扬到高端的i7，都有多种配置可选，显卡配置也多针对游戏和娱乐需求。





扬天系列在功能上更为丰富，接口设计也更加完善，不仅包括了串口、并口等商务常用接口，还增加了大量的USB接口。而天逸系列则更倾向于采用现代接口配置，比如HDMI和Type-C接口，这样的设计是为了更好地满足多媒体接口的使用需求。

在价格上，扬天系列因专攻商用领域，故在配置一致的前提下，其价格往往比天逸系列高出10%至20%。尽管价格稍高，但扬天系列却能提供更为专业的售后服务，涵盖了包括上门维修在内的多项商务服务选择。

总体来看，在商务办公的领域里，尤其是那些对设备持续运行时长要求较高的场景，扬天系列显然更胜一筹。而对于家庭娱乐的需求，若更看重产品的性价比以及多媒体功能，那么选择天逸系列将更为适宜。