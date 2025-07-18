OPPO K3是OPPO在2019年发布的一款中端手机，使用了高通骁龙710处理器。手机拥有6.5英寸的AMOLED屏幕，屏幕分辨率高达2340×1080像素。而且，它还配备了升降式的前置摄像头，屏幕占比高达91.1%，给用户带来了极致的全面屏使用感受。该设备拥有一颗1600万像素的高清主摄像头，另外还装有一枚200万像素的深度感应镜头，这样的组合赋予了它智能场景识别的功能，同时它也具备了在夜间进行拍摄的能力。

OPPO K3手机搭载的是基于Android 9系统的ColorOS 6版本，配备了3765mAh的电池，同时具备VOOC 3.0快速充电技术，能够实现快速充电。用户可以根据个人需求挑选不同的存储配置，例如6GB/8GB的RAM和64GB/128GB的ROM。该手机额外搭载了屏幕指纹解锁功能，解锁过程极为迅速，仅需0.36秒便可轻松完成。





这款型号针对游戏性能进行了特别优化，配备了GameBoost 2.0游戏加速引擎，该引擎能够提升画面帧率和触控响应速度，从而显著改善了游戏体验。在造型设计上，机身采用了3D渐变的设计手法，消费者可以选择星云紫、秘境黑、晨曦白这三种独特的颜色。

OPPO K3这款手机主要面向中端市场，凭借其高性价比的优势，非常符合那些追求全面屏体验且重视性价比的年轻消费者的需求。它保留了3.5mm耳机接口，并且加入了杜比全景声技术，因此在多媒体娱乐方面有着出色的表现。此外，它还采用了独特的升降式摄像头设计，这在当时同价位手机中较为罕见，也因此成为其一大特色。